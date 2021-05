Bent Høie takkar nei til den omstridde stortingsvaksinen

innenriks

– Eg kjem til å takke nei, seier Høie til NTB.

– Bakgrunnen for det, er at eg har fått dette spørsmålet sidan januar. Og då har eg sagt heile vegen at eg kjem til å bli vaksinert på det tidspunktet det er min plass i køen heime i Stavanger. Det ønskjer eg å stå fast ved, seier han.

Ei rekkje stortingspolitikarar har takka nei til å bli prioritert i vaksinekøen, og fleire har kritisert avgjerda til regjeringa.

Justisminister Monica Mæland (H) seier til NTB at regjeringa var førebudd på å få kritikk for avgjerda.

– Dette kan oppfattast som vaksinesniking, og eg skjønner at det forargar. Men det er ikkje det dette handlar om. Det handlar om å ta vare på viktige funksjonar for Noreg, seier Mæland.

Avgjerda er teken

Det er ikkje aktuelt å snu i saka. Etter planen skal stortingsrepresentantane som har takka ja, få første dose allereie onsdag og torsdag.

– Denne avgjerda er teken. Det var ei vanskeleg avgjerd, og det hadde kanskje vore lettare å la vere, men vi har òg eit ansvar for å tenkje beredskap i breidda, seier ho.

Statsminister Erna Solberg (H) seier til TV 2 at dei har utsett vaksinasjonen av denne gruppa i fleire månader.

– Då var det på tide at vi sikkerheitsvaksinerte dei som står i førstelinja for beredskapen. Styringsorgana vi har, skal fungere, seier ho.

– Underleg tidspunkt

Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er blant dei som heller ventar på tur.

– Eg har bestemt meg for å takke nei til dette tilbodet. Men eg har sjølvsagt respekt for at folk vel annleis, skriv Listhaug i ein kommentar til NTB.

Vedum seier til Dagbladet at han har forståing for dei som takkar ja.

– Vi tenkjer det er underleg at dette tilbodet kom no, og at Stortinget ikkje vart konsultert i forkant. Eg har forståing for at andre grupper i meir utsette yrke reagerer på avgjerda til regjeringa, skriv Lysbakken i ein sms til VG.

– Dette er ikkje noko vi konsulterer om. Dette er ei avgjerd som er lagt til regjeringa. Det står i pandemiplanen, som er behandla av Stortinget, at det er regjeringa som vedtek og prioriterer i ein slik situasjon, svarer Mæland til NTB.

Strir med FHIs råd

Avgjerda er stikk i strid med rådet Folkehelseinstituttet (FHI) gav regjeringa i fase 2 av vaksinasjonen.

I staden tilrådde FHI å halde fram med å gi fleire vaksinedosar til område med mykje smitte og viste til at denne metoden sørgjer for samla sett færre sjuke i Noreg.

– Då kan vi òg gjere ei tryggare opning av samfunnet, spesielt i dei områda som over lengre tid har hatt mange smitta, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm då rådet vart publisert 12. mai.

Støre får ordinær vaksine

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre har allereie fått den første dosen sin gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Oslo kommune.

– Tilbodet om vaksinasjon av stortingsrepresentantane er gjort av regjeringa, det er frivillig og vi har respekt for både dei som seier ja, og dei som seier nei, seier kommunikasjonssjef Jarle Roheim i Arbeidarpartiets stortingsgruppe til NTB.

Torstein Tvedt Solberg i partiet uttalte seg laurdag svært kritisk til at Stortinget blir prioritert.

– Eg synest han bør gå til ein lærar eller tilsett i skule eller barnehage, sa Solberg til NTB.

Takkar ja

Stortingsrepresentant Tuva Moflag i Arbeidarpartiet er ein av dei som har takka ja til tilbodet om vaksine. Det opplyser ho på sin twitterkonto.

– Prinsipielt fordi alle bør takke ja når ein får tilbod om vaksine. Personleg fordi vi bryt smittevernreglane kvar gong vi voterer, og eg dermed utset mannen min, som er immunsupprimert, for risiko, skriv ho mellom anna.

Også Høgres Peter Frølich, Frps Sivert Bjørnstad, Sps Marit Arnstad, og dessutan Ingvild Kjerkol og Eva-Kristin Hansen frå Ap er blant dei som har takka ja.

Det er uklart kor mange av stortingsrepresentantane som takkar ja til tilbodet, og Stortinget vil ikkje gi opplysningar om dette, ifølgje TV 2.

