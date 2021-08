To av tre nordmenn har no fått første vaksinedose

innenriks

1.823.535 personar har fått dose to, og dette utgjer 33,8 prosent av befolkninga, ifølgje tala.

Til saman er det sett 5.426.127 dosar her i landa sidan vaksinasjonen starta 27. desember i fjor.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

Kortare intervall

Den siste tida har det vorte klart at Noreg får fleire dosar med koronavaksine, og intervallet mellom første og andre dose vil bli korta ned til ti veker og endå mindre i vekene som kjem.

Intervallet mellom dosane er sett til inntil tolv veker, men sidan vaksinasjonen med dose to startar for fullt allereie i midten av august, kan folk belage seg på å bli fullvaksinert tidlegare enn planlagt, sa assisterande direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) nyleg.

Statsminister Erna Solberg (H) sa før helga at ho er glad for at den norske befolkninga ser ut til å bli fullvaksinert tre veker tidlegare enn anslått.

– Noreg jobbar heile vegen for å få tilgang til fleire vaksinedosar. Det vil gjere at befolkninga kan bli fullvaksinert endå raskare enn dette. Dette er gode nyheiter og viktig for den vidare gjenopninga av Noreg, sa Solberg i ein kommentar til NTB.

Hovudsakleg to typar

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen som vart brukt i Noreg, og første dose vart sett 27. desember 2020.

15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk. 11. mars vart AstraZeneca sette på pause, før regjeringa 12. mai kunngjorde at han blir teken ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlege blodpropptilfelle.

Janssen-vaksinen frå produsenten Johnson & Johnson er også teken ut av det norske vaksineprogrammet etter meldingar om alvorlege biverknader. Det er opna for at han kan givast til frivillige når strenge helsemessige kriterium er oppfylte.