Vedum: Ingen mirakelkur mot høge straumprisar

innenriks

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum seier til Klassekampen at auka straumprisar var ein ønskt politikk frå den avgåtte borgarlege regjeringa. No er han bekymra over utviklinga den siste tida og seier regjeringa har starta arbeidet med å få ned prisane.

Vedum kan likevel ikkje love tiltak som vil gi umiddelbare eller raske kutt i straumrekninga til folk.

– Det er ingen mirakelkur. Vi ser no effekten av vedtak som vart gjort for mange år sidan. Større grep som vil få ned prisane mykje, vil ta tid, seier Vedum til avisa.

