Avinor lyser ut milliardkontraktar på dei største flyplassane

Anbodet omfattar alle retail-areala på flyplassane i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og dessutan heile serveringsporteføljen til Bergen lufthamn Flesland. Totalt 38 kontraktar blir lyste ut og dekkjer alt frå kiosk, servering, bokhandel og apotek, til suvenir-, elektro-, livsstils- og motebutikkar.

Det er første gong Avinor kunngjer ein så brei kontraktsportefølje på tvers av lufthamner samtidig. Dei strekkjer seg over inntil fem år.

– Vi ønskjer å leggje til rette for ei større breidde i konsepta både internt og på tvers av flyplassane, og vi skal styrkje den regionale stadskjensla. Du skal helst kunne merke at du landar i Bergen, til dømes, og ikkje på ein annan europeisk flyplass, seier Joachim Lupnaav Johnsen, konserndirektør for kommersiell utvikling i Avinor.

