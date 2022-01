Vedum lovar raske svar om straumhjelp til bøndene

innenriks

Måndag deltok både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på eit møte med finansministeren om straumkrisa.

Leiaren i Bondelage,t Bjørn Gimming, seier i etterkant av møtet at han er utolmodig.

– Det hastar veldig med å få på plass ei kompensasjonsordning med reell avlasting for norsk matproduksjon, seier Gimming til NTB.

Men svara er på veg, forsikrar Vedum. Han vil no lande saka «så fort som mogleg».

– Landbruket skal vere med i straumstøtta, fastslår han.

Jobbar med løysingar

Bakteppet er frykt for at bønder skal falle utanfor straumstøtta.

Kompensasjonsordninga for høge straumprisar gjeld frå desember til mars og inneber at staten tek 55 prosent av rekninga for det overskytande når straumprisen overstig 70 øre per kilowattime i snitt.

Regjeringa har no foreslått å auke satsen til 80 prosent.

Olje- og energidepartementet har samtidig vore tydeleg på at landbruk skal inkluderast i kompensasjonsordninga. Men i første omgang blir det berre gitt støtte til bønder som har registrert straummålaren som hushaldsforbruk.

Departementet jobbar framleis med ei løysing for gardsbruk med straummålarar som er registrerte som næringsverksemd.

Må avgrensast

Vedum forklarer no at noko av utfordringa har vore å avgrense ordninga rett.

Bekymringa har vore at ordninga kan komme i konflikt med konkurransereglane i EØS dersom ho treffer upresist. Landbruk ligg utanfor EØS-avtalen og kan derfor få statsstøtte, men reglane er strengare for andre næringar. Derfor må regjeringa vere sikker på at støtta ikkje kjem på avvegar.

– Men det skal vi få til. Og vi skal få det til raskt, seier Vedum til NTB.

Eit tilleggsproblem har vore å få på plass gode ordningar for gartneri, som har opplevd svært store straumkostnader, legg han til.

Brev til regjeringa

I eit brev til regjeringa skriv Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at situasjonen er kritisk.

– Det er prekært, seier Gimming.

Han minner samtidig om at fakturaene for desember – rekningar som for nokre bønder kan vere mangedobla frå normalt nivå – ligg til betaling i desse dagar.

Ifølgje Gimming bør ei avklaring derfor komme på plass i løpet av få dagar.

Hovudkrav

Hovudkravet frå bondeorganisasjonane i samtalane har vore ein auke av taket for straumstøtte.

I dag er det sett eit støttetak på 5.000 kilowattimar i månaden, men dette er eit tak som er tilpassa hushald, påpeikar Gimming.

– Det er ikkje tilstrekkeleg for norsk matproduksjon. Så det er viktig at dette taket blir sett høgare, seier han.

– Utan eit høgare tak vil vi ikkje ha ei reell avlasting for norske gardsbruk.

I brevet til regjeringa forklarer bondeorganisasjonane at det i mjølkeproduksjon er vanleg med eit forbruk på rundt 7.000 kilowattimar i månaden, medan det er vanleg med 12.000 kilowattimar i månaden i kyllingproduksjon og 15.000 kilowattimar i månaden i svineproduksjon. I tillegg er det ikkje uvanleg med fleire bustadhus på gardsbruka.

Organisasjonane krev derfor at taket må aukast til minimum 20.000 kilowattimar i månaden for landbruket.

(©NPK)