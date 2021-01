Uefa møtte EM-vertsnasjonane – utsette avgjerd om publikum

sport

I ei pressemelding skriv Det europeiske fotballforbundet at Uefa-leiarar onsdag hadde møte med representantar for dei 12 arrangørlanda og at ein gjentok at planen er å avvikle sluttspelet på dei 12 utpeika arenaene og med kampprogrammet som tidlegare er bestemt.

– Alle partar innser behovet for fleksibilitet på grunn av dei ulike utfordringane og omstenda vertsbyane er i. På grunn av dei stadige endringane i situasjonen forårsaka av pandemien er fristen for å leggje fram planar for tilgjenge til publikum til arenaene utsett til byrjinga av april, står det.

– Tilskodarar er ein viktig del av det som gjer fotballen spesiell, og det gjeld EM like mykje som andre turneringar eller kampar. Vi må gi oss sjølv maksimalt rom til å tillate at dei kjem tilbake på tribunane, seier Uefa-president Aleksander Ceferin.

(©NPK)