Fossesholm avsluttar for Noreg

Laget vart offentleggjort på ein digital pressekonferanse i Oberstdorf onsdag kveld.

Laget vart endeleg klart onsdag morgon. Stafetten går torsdag.

– Eg kjem inn med senka skuldrer og skal berre gjere mitt beste. Sverige er favorittar, og presset ligg ikkje på oss, seier Fossesholm.

Johaug sa at det var taktisk spel då ho opna for å gå den siste etappen, men ønskte ikkje å utdjupe det.

Sverige startar som tittelforsvarar og er også favoritten for mange i konkurransen over 4 x 5 kilometer torsdag.

Therese Johaug hadde dette å seie om at Jonna Sundling fekk den siste etappen hos Sverige i tillegg til Ebba Andersson, Charlotte Kalla og Ebba Andersson.

– Eg er ikkje veldig overraska over det. Eg tenkte nok at dei ville setje opp Jonna Sundling på første, og at Svahn vart vraka, sa Johaug.

Dei norske jentene fann ut i fellesskap at det var best at tenåringen Fossesholm gjekk sisteetappen for Noreg. Der møter ho Frida Karlsson. Dei to har aldri spurta mot kvarandre i ein konkurranse før, og det blir spennande å sjå om det blir utfallet i sjølve stafetten.

– Presset kviler på Frida og ikkje på meg. Ho har vore betre enn meg i heile år. Eg skal gjere mitt beste, sa Fossesholm om ankeretappen.

Noreg vann VM-stafetten for kvinner fire gonger på rad før nederlaget i Seefeld for to år sidan.

