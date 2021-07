sport

– Dette held ikkje. Vi må opp i ringane. Dette er 50 prosent, sa ein irritert Hergeirsson i ein timeout snautt ni minutt før slutt.

Det starta tungt for veteranmålvakta Katrine Lunde med berre éi redning på dei sju første skota. Lunde debuterte i OL med gull i 2008. Det vart ny tittel fire år seinare. For fem år sidan var ho med på å sikre bronse.

Angolanarane leidde 6-5 og var med Noreg til 8-9. Så gjekk toget etter at det norske laget hadde fått stramma noko opp i rekkjene og betra utteljinga i angrep. I same periode byrja Lunde òg å stoppe nokre skot.

Andreomgangen starta med 15-10 til Noreg. Leiinga auka noko utan at Noreg storspelte. Sanna Solberg-Isaksen kom inn på vingen etter at Camilla Herrem pådrog seg to utvisingar i førsteomgangen. Det enda i fleire mål etter ein dårleg start av henne.

Lunde kom solid frå ein kamp mot ein utradisjonell motstandar.

Noreg har møtt dei to svakaste laga til puljen hittil. Sør-Korea står på minus 19 i målforskjell allereie.

Profil

Angola-målvakt Teresa Almeida var på plass igjen i den 102. landskampen sin, 172 centimeter høg og 99 kilo tung ifølgje dei offisielle OL-papira.

– Dei angolanske målvaktene er ofte litt mindre, men ho dei har no er litt større og betre mellom anna til å lese spelet. Dei tidlegare målvaktene dei har hatt, har jo stort sett stått der og fanga fluger og veiva litt med armane når skota kom, sa målvakttrenaren til Noreg, Mats Olsson, til NTB under Rio de Janeiro-leikane i 2016.

Almeida starta kampen i Tokyo med ei knallredning på det andre skotet til Noreg, men sidan vart det ikkje så mykje å feire for henne.

Pressa

Noreg held fram turneringa mot ubereknelege Montenegro torsdag. Montenegrinarane gjekk på eit sensasjonelt tap mot Japan i den andre kampen sin i Tokyo.

Montenegro vann OL-kvalifiseringa i mars mellom anna ved å slå Noreg 28-23. Det pleier å vere knalltøffe kampar mellom desse laga med tilnærma brutalt forsvarsspel av Montenegro. No er òg Balkan-laget under eit visst press tidleg i turneringa.

(©NPK)