OLs første trankvinne rauk rett ut

sport

43-åringen frå New Zealand var den store snakkisen framfor OL-konkurransane til kvinnene i vektløfting, men reint sportsleg stod ikkje prestasjonane i stil med all merksemda.

Hubbard feila i alle forsøka sine i rykk i +87-kilosklassen. Vektløftaren, som vart fødd som mann og konkurrerte i herreturneringar fram til 2012, feila først på 120 kilo og bomma deretter to gonger på 125.

Dermed vart ho einaste utøvar i klassen som ikkje fekk konkurrere i støyt.

– Prestasjonen var ikkje slik eg hadde håpa på, men eg er audmjuk over all støtta eg har fått rundt omkring heile New Zealand. Eg er klar over at deltakinga mi har vore kontroversiell, sa Hubbard etter den tidlege exiten.

Hubbard byrja å konkurrere som kvinne i 2017, og allereie same år tok ho VM-sølv. Fleire tidlegare og noverande utøvarar har reagert på at newzealendaren fekk delta i OLs kvinneklasse. Det vart påpeika at ho ville ha genetiske fordelar av å ha vore mann tidlegare i livet.

OL vart mogleg for Hubbard etter ei omdiskutert regelendring i 2015. Då vart det opna for transpersonar å delta i leikane så lenge dei kan leggje fram testosteronnivå innanfor bestemde grenseverdiar.

Gullet i Hubbards OL-klasse gjekk til kinesiske Li Wenwen etter løft på 320 kilo (140 i rykker, 180 i støyt). Ho slo sølvvinnar Emily Campbell frå Storbritannia med 37 kilo, medan amerikanske Sarah Robles tok bronsen.

(©NPK)