Djokovic ein fri mann i Australia – deltaking framleis usikkert

Det har herja full forvirring om deltakinga til tenniseinaren i Australian Open, og enden på visa er ikkje skrive enno. sjølv etter at han vann i retten.

– Eg er nøgd og takksam over at dommaren oppheva visumkanselleringa mi. Trass i alt som har skjedd, vil eg bli og prøve å konkurrere i Australian Open. Eg held fokuset på det. Eg flaug hit for å spele på eit av dei viktigaste arrangementa vi har føre den fantastiske fansen, skriv Djokovic på Twitter.

34 år gamle Djokovic vart stansa på flyplassen i Melbourne og har inntil måndag vore på karantenehotell medan han venta på ei rettsleg avgjerd. Han søkte om feil visum til landet, som gjorde at han fekk det fråteke.

Måndag morgon vann han fram i retten. Advokatane hans har hevda at sidan han testa positivt for korona i desember, hadde han medisinsk fritak frå å vere vaksinert før storturneringa.

Avisa Sydney Morning Herald skreiv at immigrasjonsminister Alex Hawke framleis kunne overstyre avgjerda og trekkje tilbake Djokovics visum. Same avis melde at Hawke har vedteke ikkje å gjere det. Det er førebels ikkje stadfesta.

Djokovics familie gjekk òg måndag ut og sa serbaren hadde vorte arrestert. Det vart avvist av styresmaktene i landet.

Har trena

Familien Djokovic stilte opp på ein pressekonferanse i heimlandet Serbia. Fleire av trofea til stjerna var plasserte på podiet med mange mikrofonar framfor Djokovics mor, far og bror.

– Eg vil takke alle som støtta han i Melbourne framfor det såkalla hotellet, sa Dijana Djokovic, mora til Novak, ifølgje BBC.

– Dette er den største sigeren i karrieren hans. Han er større enn ein Grand Slam, sa ho.

Broren Djordre opplyste at Novak allereie har trena måndag.

– Novak er fri, og i stad trena han på ein tennisbane. Han kom til Australia for å spele tennis og prøve å vinne endå ein Grand Slam, sa han.

Kan bli historisk

Broren Djordre støtta Novaks val om ikkje å vaksinere seg.

– Eg støttar fridommen til å velje, sa han.

Djokovic har vunne Australian Open ni gonger. Til saman har han vunne 20 Grand Slam-turneringar. Med siger i Australia blir han ståande åleine på toppen med flest Grand Slam-sigrar. Rafael Nadal og Roger Federer har til liks med Djokovic 20.

Turneringa startar måndag 17. januar.

