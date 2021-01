utenriks

Rong Chhun er tiltalt for å eggje til uro etter at han uttalte seg om situasjonen for kambodsjanske bønder ved grensa til Vietnam, eit sensitivt politisk tema.

Han leier ein av hovudorganisasjonane til fagrørsla i landet, Det kambodsjanske fagforeiningsforbundet.

Kambodsjanske styresmakter meiner Chhun spreidde usanningar då han siterte bøndene på at dei meiner Vietnam ikkje respekterer grensa mellom landa.

Chhun vart arrestert i juli og risikerer mellom seks månader og to år i fengsel.

(©NPK)