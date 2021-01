Presset mot Russland aukar etter Navalnyj-arrestasjonen

utenriks

– Arrestasjonen av Aleksej Navalnyj er fullstendig uforståeleg. For han må rettsstatsprinsippet og vernet av sivile rettar gjelde, noko Russland er bunde av gjennom Grunnlova og internasjonale forpliktingar. Han må lauslatast umiddelbart, skriv Tysklands utanriksminister Heiko Maas på Twitter.

Navalnyj er ein av president Vladimir Putins største kritikarar. Han er tilbake i Russland for første gong sidan han vart forgifta og evakuert til Tyskland i august i fjor.

– Det er forferdeleg at Aleksej Navalnyj, offeret for eit forkasteleg lovbrot, har vorte arrestert av russiske styresmakter. Han må lauslatast umiddelbart, skriv Storbritannias utanriksminister Dominic Raab på Twitter.

Møte advokat

44-åringen vart arrestert for fleire påståtte brot på vilkåra på ein vilkårsbunden dom for bedrageri frå 2014. Han blir halden i arresten til det kjem ei rettsleg avgjerd, opplyste Russlands fengselsetat FSIN søndag kveld.

Ifølgje Navalnyjs medarbeidarar vart han natt til måndag helden på ein politistasjon i nærleiken av Sjeremetjevo-flyplassen. Måndag føremiddag skal opposisjonspolitikaren møte ein advokat.

– Dei slepper inn ein advokat no, opplyste støttespelaren Leonid Volkov på Twitter måndag, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Navalnyj vende tilbake til Russland sjølv om russiske styresmakter hadde åtvara om at han ville bli arrestert. Han har sett på trusselen for å vere eit forsøk på å skremme han til ikkje å vende tilbake.

Arrestasjonen blir fordømd

Fleire land har kritisert Russland kraftig for arrestasjonen av opposisjonspolitikaren. Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide seier ho er svært bekymra for Navalnyj-arrestasjonen.

– Vi held russiske styresmakter ansvarleg for at dei grunnleggjande rettane hans blir varetekne. Russland må gjere omstenda rundt forgiftinga av Navalnyj kjende, skreiv Eriksen Søreide på Utanriksdepartementets Twitter-konto søndag kveld.

EU-president Charles Michel har òg gått ut og kritisert arrestasjonen, medan den nasjonale tryggingsrådgivaren til USAs påtroppande president Joe Biden har bede Russland lauslate Navalnyj. Også USAs utanriksminister Mike Pompeo og Frankrike har uttrykt uro for arrestasjonen.

Ein talsperson for det russiske utanriksdepartementet har bede utanlandske leiarar «respektere folkeretten» og «handtere problem i sine egne land».

– Høyrer heime i Russland

Generalsekretær Geir Hønneland i Den norske Helsingforskomité, som kjempar for at menneskerettane skal respekterast, meiner at Navalnyj har vist eit beundringsverdig mot ved å frivillig vende tilbake til Russland.

– Dette motet fortener heider, sjølv av russiske styresmakter. Dei bør umiddelbart lauslate Navalnyj, fråfalle alle skuldingar mot han og la han utføre sitt fredelege og høgst legitime politiske arbeid, seier Hønneland til NTB.

– Ved å risikere framtidig kontakt med familien sin, og kanskje sitt eige liv, har Navalnyj teke eit viktig steg mot å sikre at russisk opposisjon bli verande der den høyrer heime, nemleg i Russland, seier han.

Forgifta med nervegift

Vestlege ekspertar har fastslått at Navalnyj vart forgifta med Novitsjok, ei nervegift som vart utvikla i sovjettida.

Navalnyj meiner det er den russiske tryggingstenesta FSB som står bak, og har skulda president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepast.

Russiske styresmakter avviser likevel all innblanding, og russisk påtalemakt meiner at det ikkje er nokon grunn til å etterforske saka.

(©NPK)