Israel angreip Gaza etter at ballongar starta 20 brannar

utenriks

Fleire timar etter angrepa natt til onsdag finst det ingen meldingar om at nokon er såra eller drepne.

Israelske fly gjekk på vengene etter at militante palestinarar sende brannballongar inn i Sør-Israel, opplyser tryggingskjelder og vitne til nyheitsbyrået AFP.

Ballongane vart sende frå Gazastripa medan meir enn tusen jødiske høgrenasjonalistar marsjerte gjennom den okkuperte gamlebyen i Jerusalem tysdag.

Det israelske forsvaret IDF seier dei ramma «militæranlegg tilhøyrande terrororganisasjonen Hamas», og legg til at «fasilitetar og møtestader for terroristar» i Khan Younes var målet.

Lokale brannmannskap seier at brannballongane førte til rundt 20 brannar.

«Død over arabarar»

Marsjen er frå ståstaden til deltakarane ei feiring av at Israel tok kontroll over Aust-Jerusalem i 1967. Palestinarar opplever marsjen som ein provokasjon. Under marsjen var det fleire titals unge som song «død over arabarar» og «må landsbyen din brenne».

Både USA og FN bad om at partane roa seg ned seg før marsjen, som den nye regjeringa til Naftali Bennett lét gå som planlagt etter at forgjengaren Benjamin Netanyahu hadde gitt grønt lys.

Situasjonen var spent, og store israelske styrkar blokkerte vegar, kasta sjokkgranatar og skaut med gummikuler mot palestinarar som prøvde å blokkere ruta.

Medisinsk personell seier at 33 palestinarar vart skadde. Ifølgje politiet vart to betjentar skadde og 17 menneske arresterte.

«Førebudd på alle scenario»

Dei israelske luftangrepa ramma minst eitt område aust for Khan Younes, sør på Gazastripa, der det bur rundt 2 millionar menneske, får AFP opplyst.

Talsmannen til IDF, Avichay Adraee, skriv på Twitter at dei er førebudde på «alle scenario, inkludert nye kampar i møte med fortsetjinga av terrorhandlingar som spring ut frå Gaza».

Ny regjering

Luftangrepa og brannballongane er den første store oppblussinga av konflikten sidan ei våpenkvile 21. mai gjorde slutt på elleve dagar med kampar der 260 palestinarar og 13 på israelsk side vart drepne.

Det er òg dei første angrepa sidan ei ny koalisjonsregjering søndag vippa statsminister Netanyahu frå makta etter tolv samanhengande år. Bennett er sjølv jødisk nasjonalist, men Netanyahus allierte kallar han ein forrædar for å samarbeide med arabarar og venstresida.

Den meir sentrumsorienterte Yair Lapid, arkitekten bak den breie storkoalisjonen, tvitra at han meiner marsjen må tillatast. Men han meiner det er «ufatteleg» at nokon kan halde eit israelsk flagg og samtidig rope «død over arabarar».

Mansour Abbas, som leier det israelsk-arabiske partiet Raam, kalla marsjen ein «provokasjon», og seier han burde vore avlyst.

(©NPK)