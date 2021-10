Baldwin øvde på å trekkje revolveren då det dødelege skotet fall

utenriks

Revolveren viste seg å vere lada med skarp ammunisjon, og Souza vart sjølv treft og såra av skotet som vart fyrt av.

Souza har no forklart seg om hendinga og fortel i ei skriftleg forklaring at han stod bak Hutchins og såg over skuldra til filmfotografen «da han høyrde noko som likna lyden frå ein pisk og deretter eit høgt smell».

Hutchins heldt seg for magen og snubla bakover før ho vart liggjande på bakken. Souza så deretter at han blødde frå den eine skuldra, går det fram av rettsdokumenta som er frigitt av sheriffen i Santa Fe County.

Baldwin fekk revolveren av innspelingsleiaren av filmen Dave Halls rett før det dødelege skotet vart fyrt av.

Ifølgje rettsdokument skal Halls ha plukka våpenet frå ei tralle og gitt det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun» for å seie at det var ufarleg. Revolveren var likevel lada med skarp ammunisjon, har etterforskarane konstatert.

(©NPK)