Iran tek opp att samband med OIC

utenriks

Dei tre diplomatane er i Jeddah sidan byen er setet til OIC, men det blir òg rekna som ei moglegheit for å betre forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia.

Det er første gong sidan 2016 at Saudi-Arabia tek imot diplomatar frå Iran. Landa har ikkje hatt formelle samband dei siste åra. Talsmannen Saeed Khatibzadeh ved det iranske utanriksdepartementet seier at landet førebels konsentrerer seg om å ta opp sambanda med OIC, men at dei er klare for å gjenopne ambassaden i Riyadh. Irak har vore vertskap for samtalar mellom landa dei siste månadene.

(©NPK)