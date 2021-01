Ekstra tøffe tider for dei sårbare barna

Nyhende

For mange har koronatida gitt rom for å roe ned og har ført til meir kvalitetstid saman med familien. Men slik er det ikkje for alle. For ein del barn har denne tida, utan dei faste rutinane i kvardagen som barnehage, skule og aktivitetar, gjort livet vanskelegare. Både i Sykkylven og Stranda har det vore ein kraftig auke i bekymringsmeldingar. At landet har vore nedstengt har også ført til at barnevernstenestene har måtta jobbe på ein annan måte. Tala frå begge kommunane viser at den andre koronabølgja, den som slo inn i haust, har vore tøffast for mange.