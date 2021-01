Nyhende

Førre veke kom Sølvi Goksøyr med eit hjartesukk på Facebook, der ho frykta for korleis framtida til idrettsparken på Ikornnes vil bli no når fotballen i kommunen er samla i eitt idrettslag. «Kven skal ta vare på anlegget som vert brukt av alle? Det er ingen foreldregruppe knytt til Ikornnes lengre, sidan foreldregruppene no består av foreldre frå alle kantar av bygda vår. I og rundt parken aukar hærverk av materiell og anlegg. Bana flyt over av attegløymde klede og søppel, og mål og benkar ligg velta og øydelagde. Treningar og kampar vert avvikla, men alle ordnar berre for seg sjølve, og går rett heim utan å løfte ein finger i det felles ansvaret vi har for å halde idrettsparken rein og i god stand», skreiv ho.