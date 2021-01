Nyhende

– Når vi planlegg aktivitetar for over 100 barn, er logistikken avgjerande for suksess. Utfordringa for oss har vore å ha nok utstyr til å gjennomføre gode opplegg. Gleda var difor stor då vi i fjor sommar fekk beskjed frå Sparebank 1 SMN om at vi hadde fått tilslag på ein søknad om 25.000 kroner til utstyr og materiell, seier Gudmund Rotevatn, som saman med Jan Halvard Holmøy, Henrik Øye og Frode Hjelmevoll utgjer Friluftgutane AS.