Nyhende

Kven er dette? Namn: Ole Andre Eikrem

Alder: 46 år

Bustad: Jarnes

Yrke: Vedlikehaldsarbeidar ved Ekornes

Ole Andre Eikrem er utdanna industrimekanikar og har arbeidd ved Ekornes i 25 år, der har han ansvar for vedlikehald og har varierte dagar med ulike arbeidsoppgåver. Ole Andre fortel at det kjennast som gullåra til Ekornes igjen og at deira nye sjef Roger Lund med fleire har gjort ein kjempejobb og fabrikkane har gode tider med mykje arbeid. I 2012 starta Ole Andre og Tommy Årnes firmaet Polarenergi AS, der dei monterar og tek service på varmepumper. Ole Andre likar å ha noko å sysle med i fritida og finn stadig nye prosjekt å henge fingrane i. Han skrur og mekkar på ulike ting, og det har blitt fleire byggjeprosjekt i heimen. Saman med kona Anja har han barna Anna, June og Maria som no har blitt vaksne og flytta ut av barndomsheimen. Feriar er det kona Anja som tek ansvar for, og ho har laga fleire aktive og innhaldsrike turar. Til dømes har dei vore i Brønnøysund på sykkeltur, og i Lærdal overnatta dei i telt og hadde også syklar der dei fekk oppleve den fantastiske naturen. Men det har også vore turar til sydlegare strok. Ole Andre er glad i sjølivet og drøymer om ein båt han kan reise på turar med.