Fekk ikkje ferjegehør

Nyhende

Under måndagens møte i fylkesutvalet fremma Frank Sve (Frp), på vegner av seg sjølv og Framstegspartiet, eit forslag til fylkesbudsjettet om å redusere ferjeprisane på fylkesvegferjene med to takstsoner, og ned 30 prosent. Dette ville dei få til ved å trekkje tilbake 200 millionar kroner som skulle gå til bypakke i Ålesund, og grunna det med at det er massiv motstand mot bypakken og bomringen den medfører.

Forslaget om senking av ferjetakstane fekk støtte av representantane frå Frp og Høgre, og dermed 5 av 13 røyster. Det gjorde at forslaget fall.

Forslaget om trekking av midlane til bypakke i Ålesund fekk berre støtte av Frp, 3 av 13 røyster, og fall også.