Fram med skøytene

Nyhende

Laurdag formiddag møtte vi to brannmenn frå Stranda Brannvesen som rigga brannbilen til ved Strandahallen. Dei hadde blitt sendt ut av brannsjefen for å islegge grusbana like ved. Med vinden i ryggen og fullt trykk på vatnet, tok det ikkje lang tid før dei var ferdige og vasstanken var tom.