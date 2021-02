Nyhende

Torsdag kveld fekk Nyss eit tips om at ein buss hadde køyrd utfor vegen ved Riksheim i Sykkylven. Dette viste seg å vere ein skulebuss som frakta elevar heim frå skulen. Når Nyss tek kontakt med Bjørnar Midtbust, kommunalsjef for skule, fortel han at kommunen ikkje har fått noko melding om dette.