Anbefalar testing om ein har vore på desse plassane

Nyhende

Det melder Ålesund kommune, via smittervernlegen. Det var torsdag ettermiddag at kommunen fekk beskjed frå FHI at ein person som hadde vore på besøk i området hadde testa positivt for den britiske mutantversjonen av koronaviruset. Vedkommande skal ha vore i kontakt med fleire, og i alt 14 personar er sett i karantene. Samstundes blir personar som har vore på dei følgjande stadene oppmoda til å teste seg.

Barnas Lekeland i Spjelkavik: 20.2 kl. 14.30- kl. 16.30

Bybadet i Ålesund i tidsrommet: 21.2 kl. 10.30 – kl. 13.00

Stordal Alpinsenter i tidsrommet: 22.2 kl. 12.00 – kl. 15.00 (avgrensast til personar som har vore inne i varmestova og inne i lokala for utleige av ski)

Stordal Alpinsenter i tidsrommet:23.2 kl. 12.00 – kl. 13.00 (avgrensast til personar som har vore inne i varmestova og inne i lokale for utleige av ski)

Cafe Milano i Spjelkavik i tidsrommet: 21.2 kl. 20.00-22.00

Personar i vårt område som har vore på desse stadene kan teste seg ved å bestille koronatest på heimkommunen sine heimesider.