Ny prosjektleiar for omstilling av Geiranger verdsarvområde

Nyhende

Nils-Andreas M. Ramsli (40) er tilsett som prosjektleiar for omstillingsprosjekt i Geiranger verdsarvområde. Prosjektet skal bidra utvikling av Geiranger og verdsarvområdet. Mellom anna å finne løysingar på utfordringane knytt til krav om nullutslepp for den cruisebaserte turismen samstundes som ein ønskjer å legge til rette for ein meir berekraftig heilårsturisme i Geiranger og omland. Det siste bør kunne verte ein katalysator for meir permanent busetjing og utvikling av området.