Møte i Seniorakademiet om oppvekstvilkår

Nyhende

Foredragshaldar var Tor-Johan Ekeland, som er professor i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda. Til å begynne med ga Ekeland forsamlinga informasjon om den psykiske helsa til dagens ungdom. Det står ikkje så bra til, spesielt blant jenter: Ein av fire unge jenter er ofte deprimerte, og det har vore ein nærast eksplosjonsarta bruk av antidepressive middel blant dei. I ei undersøking blant studentar som vart gjennomført i 2010 svarte 16 prosent at dei hadde psykiske plager. I ei tilsvarande undersøking i 2018 hadde andelen nesten dobla seg.

Ekeland poengerte at dette har skjedd samstundes med at lærarar på alle nivå, og terapeutar, har understreka og fremma synspunkt og ideal om det frie og suverene individet som definerer seg sjølv og sin identitet, fri frå materiell og åndeleg tvang og autoritær barneoppseding. Ordet «barneoppdragelse» er avskaffa. No skal foreldra og andre autoritetar «forhandle», for det er så demokratisk. Tanken er at dersom barn og ungdom får lære fritt, uavhengig av autoritet og verdigrunnlag, så vil dei automatisk utvikle seg til sunne gode samfunnsmedlemer. Ekeland hevda at dette synet hadde spelt fallitt.

Ekeland meinte vidare at det som er nemnt ovanfor må forståast mellom anna ut frå djuptgripande kulturelle endringar som gjerne vert kalla «nyliberalisme». Den nyliberale kulturen inneber mellom anna at det har skjedd ein overgang frå at vi har vore borgarar til at vi no har blitt konsumentar (av offentlege tenster). Før hadde vi plikter overfor samfunnet, no har vi rettar. Det som før var sosiale problem er no individuell svikt. Der det før var politikk er det no terapi. Nyliberalistisk inspirert tankegang inneber mellom anna at den tradisjonelle vertikale relasjonen mellom unge og gamle er erstatta av ein horisontal relasjon, der foreldre er reduserte til å vere sine barns ‘likemenn’.

Ekeland meinte at den sterke understrekinga av individuelle val og ekstrem individualistisk teori, som mellom anna kjem til uttrykk ved at den einskilde sjølv må skape sin identitet, har skjedd på bekostning av ei gammal innsikt, nemleg denne: «Uten andre mennesker blir mennesket et monster.» Det var Aristoteles som sa dette, for 2300 år sidan.

Etter foredraget var det spørsmål og kommentarer.

Til trass for ski-VM på TV og dårlege føreforhold var møtet godt besøkt.