Påska er like om hjørnet og dei fleste av oss ser nok fram til både sol og ferie. Sjølv om det har vorte strengare smittevernreglar i heile landet, så er det framleis mogleg å få ei fin påske. Dette gjeld både dei som bur i distriktet, og for dei som kjem tilreisande. Det viktigaste er at alle følgjer dei reglane som er sett på dei enkelte stadane dei skal besøke.