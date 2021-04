Ikkje Durant, men Nash

Nyhende

Det var Jack Kjølås og Kjell Jarle Gjerde, begge ivrige veteranbilentusiastar, som straks var frampå, og kunne forklare kvifor det ikkje var ein Durant, men derimot ein Nash som stod fint parkert med sine passasjerar framfor Fjellseter Turisthytte som Ole T. Lied (1883–1960) fekk bygd. Forklaringa er like enkel som den er vanskeleg. I gamle dagar var det slik at bilnummeret følgde eigaren, men ikkje bilen. Dermed kan ein bli noko villfaren når ein blar seg gjennom bilboka frå 1930. Jack er klar på at bilen er ein 1931-modell Nash type 898. Bilen er utstyrt med to ekstra klappsete, noko som gjer at bilen får nemninga 7-setar.