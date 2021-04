Nyhende

Aktivitetsgruppa Friluftsgutane i Sykkylven, med Gudmund Rotevatn, Henrik Øye og Jan Halvard Holmøy i spissen, er godt i gang med planlegging av Aktivitetsveka 2021. Dette er eit dagtilbod ei veke i skuleferien for dei som går i 3. til 7. klasse. Dei kan fortelje at det blir same opplegg som tidlegare år, der friluftsliv vil stå i fokus.