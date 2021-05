Vil opne, men har ikkje arbeidskraft

Nyhende

– Vi reknar med at det er stort sett norske turistar som kjem til Geiranger i sommar, og drifta blir lik den i fjor. Til dømes vil all matservering bli a la carte. Eg trur dette kan bli varige endringar, også etter koronapandemien er over, seier administrerande direktør ved Hotel Union Geiranger Monja Mjelva.