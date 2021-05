Tok eit djupdykk i temaet «vatn»

Nyhende

Det er ein hektisk dag, onsdag 12. mai, for åttandeklassingane på Sykkylven ungdomsskule. Det er like før langhelg, og i tillegg til at dei skal ha munnleg tentamen, har òg Sykkylven Energi kome på besøk denne føremiddagen. Dei er her for å høyre elevane presentere kva dei har lært i det siste naturfagsprosjektet deira.