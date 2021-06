Nyhende

Forfattar Per Gunnar Stensvaag er flygar av yrke, og har mellom anna vore skøyteløpar og fagdommar i Kvitt eller dobbelt. Mange kjenner han best for engasjerte lesarinnlegg og føredrag om kommunereforma. Boka «Kaosreformene. del 1» vart lansert for ei vekes tid sidan, og allereie har Stensvaag selt 400 eksemplar.