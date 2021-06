Stig Ulv til Stranda kyrkje

Nyhende

Stig Ulv har sakte, men sikkert tileigna seg eit stort publikum rundt om i landet. Han har pakka koffertane med instrumenta i bilen, og køyrt tusenvis av mil for å møte dei som har trengt ei pause frå kvardagen.

– Til alle dei som helst vil lukke auga, vende blikket innover og ta med seg musikken til min på reisa, seier Ulv sjølv om musikken sin.

Han har sjølv laga melodien med det treffande namnet «Strengetonar».

10 år på vegen



Gitaristen frå Sunnmøre feirar i år 10 år som artist.

– Det er øvinga eg har blitt ein einar i. Fingrane flyg ikkje over gripebrettet for å imponere, men for å fange stemningane i den vestlandske naturen, i sorg og melankoli, står det å lese i Ulv si pressemelding.

Humor

Men ei konsertoppleving med Stig Ulv byr også på sistnemnde og i blant latterkrampe. Han kommuniserer direkte med publikum gjennom sjølvironiske anekdotar og han tar ikkje seg sjølv alvorleg, men tilhengjarane tar absolutt Stig Ulv seriøst.

Kjende artistar som Magne Furuholmen (a-ha), Knut Reiersrud og Frank Hammersland (Pogo Pops) er blant norske musikarar som har latt seg fengje sterkt av Ulv sin musikk, men i år er det kanskje du som blir ein del av fanskaren?