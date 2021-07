Nyhende

I over ti år har det stått ei uferdig busslomme i Storgata på Stranda. Den ligg like ovanfor Sparebanken Møre, vis a vis Rema 1000. Då Stranda sentrum blei oppgradert for over 10 år sidan, vart alt sett i stand utanom denne busslomma. Nærmaste nabo, Martin Boström, er tydeleg oppgitt når han tar kontakt med Nyss.