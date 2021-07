Vanskeleg å kome seg fram

Nyhende

– Her vert det bom stopp, seier Hans Even Krüger, og peikar på bommen mot ein skogsveg i nærleiken av Slettegjerde i Straumgjerde. El-sykkelen hans er for brei til å passere gjennom grinda ved bommen. Problemet ser han ulike stadar kring i bygda. Nokre stadar går det kanskje, men han kan ikkje ta sjansen på at sykkelen kan velte ut i grøfta om det viser seg at det ikkje går.