Nyhende

Stranda kommune melder at dei har starta opp arbeid med ny lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn til sjø frå skip, med utgangspunkt i dei særskilde reglar som gjeld for verdsarvfjorden. Det er i første omgang tenkt at ny forskrift skal gjelde for sjøområdet frå verdsarvgrensa ved Ljøen og inn til Hellesylt.