Nyhende

Alle som har engasjement og interesse for å bidra til ei positiv utvikling av opplevingsnæringane i i Sykkylven er du velkomne til ope møte ved Promenaden Mat & Vinhus torsdag. Der får ein moglegheit til å høyre om gjennomført forstudie og no starten på utarbeiding av masterplan for Sykkylven som reisemål. Her ønskjer kommunen innspel.