Formannskapet stemte mot makebyte

Nyhende

Saka om makebyte ved Rema 1000-tomta, der Sykkylven kommune og REN Sykkylven AS vil kunne få og gje frå seg areal til kvarandre var oppe til høyring under møtet i formannskapet i Sykkylven måndag kveld. Det blei ein lang diskusjon, der fleire tydeleg sa at det er ein vanskeleg sak å drøfte.