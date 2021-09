Strandaselskap får ikkje dispensasjon til oppdrettsanlegg

Nyhende

Den 22. april i år blei ein søknad frå strandabedrifta Norsk Sjømat Oppdrett AS om disposisjon til to akvakulturanlegg i Storfjorden behandla i formannskapet til Fjord kommune. Desse anlegga ville bli lokalisert i områda Smineset og Urdaneset Nord. Det første området er nord for Dyrkornelva, medan Urdaneset Nord ligg mellom Stordalselva og Strandaelva. Dette området må ikkje bli forveksla med Uraneset i Stranda kommune, eller oppdrettsområdet «Urdaneset» ved Skafjellet i Stranda der Hofseth Aqua har eit anna oppdrettsanlegg på gang. Alle elvane er såkalla anadrome elvar, der laks og aure kjem inn i elvane for å gyte.