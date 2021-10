Blei nesten klubba ned etter denne kommentaren

Nyhende

Det var under møtet i Stortinget onsdag i førre veke at Frank Sve (Frp) var på talarstolen for første gang, der han i kjent stil snakka rett frå levra.

– Det må nærast vere NM i greinaløyse når det i eit land som Norge er vanlege folk som må betale for skyhøge straumprisar og drivstoffprisar, var det første Sve sa då han kom på talarstolen.

Han fortalde vidare at det er meiningslaust å bruke pengar på symbolpolitikk som elektrifisering av sokkelen, når vanlege folk i husstandar rundt om i landet slit med å betale straumrekningane sine.

– Det er flott at regjeringa signaliserer at dei vil auke i bustøtta, men dette gjeld berre for dei som har minst å rutte med, men ikkje for vanlege folk. Det er ikkje slik, som kaffelatte-gjengen i MDG meiner, at det berre er rikingar som må køyre bil eller folk på hytta i Trysil som må bruke straum. Det er vanlege folk som må bruke bilen fordi dei ikkje har andre alternativ, og då kan ikkje drivstoffprisane vere så høge som dei er no, sa han.

– Ikkje greitt

Uttrykket «kaffelatte-gjengen» fall ikkje i god jord hos stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap).

– Eg vil minne representanten Sve om at å omtale eit anna parti på Stortinget som «kaffelatte-gjengen» ikkje er greitt. Her omtalar vi kvarandre med respekt, og eg ber om at representanten tek dette til etterretning. Om det ikkje skjer vil denne bli brukt mykje oftare, sa ho, og heldt fram klubba si.