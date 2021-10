Åtvarar om farleg bru

Nyhende

– Eg vil åtvare mot ei mogleg utrasing av brua som går over Stigrova på Ansokvegen. Ein ser ikkje dei lause steinene frå vegen, men når ein går nedom vegen er det veldig tydeleg. Det ser også ut til at det har vorte verre i den siste tida. Steinene nærast elva har glidd ut og gjort passasjen mykje smalare. Bak desse er det steinar som står i fare for å rase ut.