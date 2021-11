Foreslo å legge ned barnehagen i fjor – men ikkje denne gongen

Nyhende

Under kommunestyremøtet måndag 8. november blei framlegget frå kommunedirektør Geir Ove Vegsund til budsjett og økonomiplan for Sykkylven presentert. Her blir det mellom anna foreslått å legge ned Tandstad barnehage, noko som også var tilfelle under budsjettpresentasjonen i fjor. Då blei også nedlegging av Blakstad naturbarnehage presentert som eit mogleg tiltak, men det er ikkje tilfelle denne gongen.