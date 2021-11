Lesefrykt - når orda blir ein fiende

Vi har snakka med Sander Bertelsen Drege (20) som er frå Stranda men er busett i Sykkylven. Han er elev ved Sykkylven vidaregåande skule, der han går påbygging. – Eg er utdanna elektrikar, og jobbar som det ved sidan av skulen, men vil ha studiekompetanse for å stå sterkare på fleire bein, til dømes om eg skulle oppleve yrkesskade. Norsk er ikkje eit fag eg har vore så god i akkurat, eg har aldri vore glad i å skrive, fortel han. Under ein fagdag i norsk denne hausten fann han likevel skrivegleda. – Vi skulle skrive ein kreativ tekst om noko vi brenn for, og då tok eg for meg eit emne eg har gått og tenkt ein del på, fortel Sander, som er forfattaren bak den sterke teksten under.