Dette er tema som Solveig Kloppen og Odd J. Eidner skal ta opp når dei kjem til Sykkylven kyrkje 9. desember.

– Kloppen er ein kjent og folkekjær programleiar frå TV og ulike podkastar. Ho er open om sorga over å ha mista to av sine næraste. Eidner er prest, forfattar og foredragshaldar og opplevde alle foreldre sitt mareritt då han mista to barn. Dei vil prate og dele av sine erfaringar om korleis dei taklar sorga, men også dele sine tankar om korleis ein kan møte andre i sorg, seier diakon Kristin Kjemphol Lohne. Arrangementet er eit samarbeid mellom kyrkja og kommunen.

Normalt og naturleg

Ho seier vidare at dei fleste av oss har erfaringar med at livet ikkje vart slik vi hadde sett føre oss, også det å oppleve sorg.

– Sorg er ein heilt normal og naturleg reaksjon når ein opplever tap. Sorg er alle dei motstridande tankane og kjenslene som tap vekker i oss. Korleis vi taklar tapet og korleis vi held oss til det er individuelt. Sorgreaksjonane kan bli utløyst at ei rekke ulike tap og forandringar. Det kan vere ulykke, dødsfall, samlivsbrot, eigen eller andre sin sjukdom, relasjonsproblematikk eller rett og slett at livet ikkje vart heilt slik ein tenkte eller ønskte seg, seier Kjemphol Lohne.

Bevisstgjere

Sorg er noko stort sett alle opplever i løpet av livet, men likevel kan temaet vere vanskeleg å snakke om. Kanskje er ein redd for å seie noko feil eller å trø den sørgande for nær.

– Eller vi kjenner på at vi ikkje har rett til å føle så sterkt som vi gjer, noko som kan gjere at sorga blir noko ein ber på i einsemd. Dette gjer sjølvsagt ikkje sorga lettare, og kyrkja ønskjer difor å setje fokus på nettopp dette med sorg. Vi er glade for at Solveig Kloppen og Odd J. Eidner vil kome til Sykkylven og hjelpe oss med dette. Målet blir å skape openheit rundt temaet, og bevisstgjere at dette er noko som er ein tung, men naturleg del av livet, seier Kristin Kjemphol Lohne.

Det vil i tillegg vere musikalske innslag med mellom andre Velledalskoret, Elin Dyrkorn, Rose Iren Stave og Kristin Kjemphol Lohne.