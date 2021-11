Rasar mot framlegget til kommunebudsjett: – Det er vanstyre

Nyhende

– Eg har lest gjennom framlegget, og det er begredeleg lesing. Det er ei rasering av det kommunale tilbodet, særleg innan pleie og omsorg. Eg har aldri sett det så dårleg, seier Frank Sve (Frp) til Nyss.

Han er svært kritisk til framlegget for kommunebudsjett i Stranda kommune for 2022, som skal opp til behandling i kommunestyret i desember.

– I 2018 kom vi ut av Robek, og då skulle eigedomsskatten fjernast. Det har enno ikkje blitt gjort. I alle åra etterpå har Framstegspartiet fremja eit alternativt budsjett der vi har fulgt økonomisjefen sine råd om innsparing, men likevel har kommunen hatt ei budsjettauke på totalt 45 millionar over tre år. Vi har advart mot dette lenge, og det er inga overrasking at det har blitt slik det har blitt, seier Sve.

Vil legge ned sjukeheimsplassar

Sve reagerer særleg på framlegga til kutt i helse og omsorg. Her er det mellom anna planlagt å avvikle 7 av dei 21 plassane på Solbakken omsorgssenter, avvikling av legekontoret på Hellesylt og å gjere om omsorgsbustaden i Liabygda frå heildøgns- til ubemanna omsorgsbustad med ordinære heimetenester frå Stranda distrikt.

– Her vil dei mellom anna spare 10 millionar kroner, og det er snakk om oppseiingar. Her skal dei spare fleire millionar på helse og oppvekst, men vil ikkje kutte noko i administrasjonen. Dei vil òg leggje ned fem sjukeheimsplassar på Hellesylt, legge ned legekontoret og forenkle i Liabygda og Geiranger. Dette er dramatisk, seier Sve.

– Vanstyre

Stortingsrepresentanten frå Stranda karakteriserer det som har skjedd i heimkommunen som eit vanstyre.

– Her har ein hatt tidenes lågaste rente med enorme menger pengar frå eigedomsskatt, akvafond og oppsparte midlar, men no er det tom kasse. Absolutt alt har blitt tømt. Når ein har tømt kassa og prestert å hamne i den situasjonen utan å fjerne eigedomsskatten, slik ein skulle i 2018, er det eit vanstyre. Her må fleirtalet i Sp rydde opp, seier han bestemt.

Sve fortel vidare at Frp har fremja eit alternativt budsjett også i år.

– Vi meiner at det må vere mogleg å selje nokre av dei kommunale eigedommane. Dette må gjerast lokalt, slik at vi beheld verdiane i bygda. Vidare vil det òg vere viktig å sjå på moglegheiter for ekstra inntekter, og samstundes kutte brutalt i administrasjonen. Drifta av kommunen må forenklast på alle moglege måtar, seier Frank Sve.