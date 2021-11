Etterlyser framleis straumtilgang

Nyhende

Fredriksson og dei andre som ikkje nyttar plassen fast må legge skøyteleidning opp til Jernia BS Aure, som etter avtale gir tilgang til deira straum. Han uttalte at det ikkje kan vere meininga at ein skal vere prisgitt private forretningsdrivarar i området sin velvilje for å få tak i straum, og at Sykkylven energi burde kome på bana.