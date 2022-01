- Meir- og mindreinntekt gir stabil nettleige

Det har den siste tida vore blest i media kring at fleire nettselskap har skulda kundane sine pengar i ti år. Ein av dei som var å finne på lista over 15 nettselskap var Sykkylven Energi. Administrerande direktør ved Straumen Nett (Sykkylven Energi) Per Arne Edvardsen kjem med eit svar til kritikken.