Marthe kan vinne draumestipend

Nyhende

Marthe Emblem Foss (23) flytta frå Sykkylven då ho var ferdig med vidaregåande skule. Då tok ho turen til Trøndertun folkehøgskule. Musikk har så lenge ho kan hugse vore ein del av ho. Då ho var ferdig på folkehøgskulen kom ho inn på Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), som ofte blir kalla for Paul McCartney-skulen då det var han som stifta den.

Reiselysten og ung

Trass i ei sterk reiselyst bestemte Marthe at det ikkje var riktig val å reise til England. Ho hadde funne eit studie på Westerdals i Oslo som kjendest meir riktig ut.

– Det er betre for meg å vere her no, men eg vil gjerne reise eit år til London seinare når eg er ferdig med utdanning. Eg har lyst å prøve noko nytt, og tanken på å reise rundt og spele på pub og kafé verka spennande. Noko slikt kunne eg gjort eit par månadar, berre for å prøve, fortel ho.

Musikkprosjekt

På Westerdals studerer Marthe «populær musikk», og fram til no har musikken hennar gått i dei baner.

– Det har gått litt i «dreamy» og svevande popmusikk, men i bachelor-prosjektet mitt no så ser vi på om eg kan bruke særpreget mitt og stemma mi i ein litt annan type pop. Ein type danse-pop med litt meir beat. Eg syng roleg og stemma mi flyt veldig, så det blir spennande å sjå om eg kan forme ein annan sjanger rundt dette. Prosjektet fokuserer på det, blanding av særpreget og mi stemme inn i typisk pop, forklarar musikanten engasjert.

Tidlegare har songlæraren til Marthe sagt at ho tilpassar seg for mykje til songane ho syng, at det blir svært likt om det er ei coverlåt, men i det siste har dette fått ein ny lyd.

– Eg hadde eksamenskonsert før jul og då sa han at eg har starta å gå min eigen veg, så eg har nok klart det no, det å finne mitt særpreg. Det er ikkje noko eg legger merke til sjølv, men det er best at det kjem heilt naturleg, seier ho.

Draumestipendet

Draumestipendet er eit stipend frå Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping som fokuserer på å gje unge talent mellom 18 og 25 år litt «draghjelp». Marthe forklarar at dei skriv ei tekst for å forklare kva dei har gjort, kva draumen deira er og kva den er verdt. Denne teksta sender dei som ein søknad til kommunen dei høyrer til og kommunen nominerer talent til stipendet. Slik blei Marthe nominert. Stipendet består av 50 stipend på 30.000 kroner. Til draumestipendet er det 400 talent som er nominerte. Juryarbeidet vil gå føre seg i februar og utdeling av stipenda vil skje i dei etterfølgjande månadane.

– Om eg vinn går pengane til det arbeidet eg held på med no, eg er mykje i studio og arbeidar med ein produsent. Vi skal lage mange låtar til bachelor-prosjektet mitt, noko som betyr at det blir eit nytt album og det er ikkje akkurat gratis.

Heime er der hjarte er

Sykkylvsjenta lengtar ofte til heimbygda der ho sitt i heimen sin i Oslo, trass i at ho har det veldig godt i storbyen. Det er når pandemien herjar som verst at ho tenkjer på fjord og fjell der ho vaks opp.

– Roa finn eg best heime i sykkylvsnaturen. Av og til kjenner eg at det hadde vore godt å vere heime og skrive songar der. Eg blir svært inspirert av naturen, og det å sitte heil roleg på Oddane og skrive. Det er der eg har sete å skrive sidan eg var 14 år. Det er plassen min, og der kjem som regel songane når eg elles opplev skrivesperre. Det hadde vore godt å vore der no, og fått litt ro, avsluttar Marthe Emblem Foss.