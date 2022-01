Sunnylvingen som starta trevarefabrikk i Sykkylven

Nyhende

SUNNYLVING I SYKKYLVEN: Olav Parr frå Sunnylven kjøpte Velledalen Meieri på Hjortdal i Sykkylven i 1943, der han hadde starta opp Parr Klogg- og trevarefabrikk. Her hadde han ein fem-seks mann i arbeid. Dette var ei bedrift som hovudsakleg var engasjert med dreiing og treskoproduksjon. Like etter krigen flytta Parr til Trøndelag, og han selde eigedomen til Velledalen Fabrikker A/S. På bildet ser vi Parr saman med fleire born. Dei er, frå venstre: Jarle Brunstad, Kari Brunstad, Lis Karin Parr, Marianne Parr og Lillian Brunstad. Foto utlånt av Ole C. Bruntad. Kjelde: Industrisoge for Sykkylven, Eldar Høidal