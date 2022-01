Nyhende

Merete Myklebust har vakse opp i Valldal på garden Nyheim, som tidlegare var eit gartneri, og her har ho utvikla si eiga bedrift, Meretes Garden. Her tilbyr ho alt frå ulike yoga- og meditasjonskurs, matlagingskurs med vegetarmat til Glamping for tilreisande på sommarhalvåret.