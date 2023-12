Veit du svaret?

Send svar på redaksjon@nyss.no, eller i kommentarfeltet på Facebook.

Dersom du svarar på e-post må du skrive tal på kva luke du svarar på i emnefeltet. Alle som deltek er med i trekninga av julesnop. Ein har moglegheit til å vinne i kvar luke.

For at deltakinga skal vere gyldig, må svaret sendast innan dagen for gjeldande luke er over.

Vinnaren og fasiten for dagens luke vert avslørt i neste luke.

Luke 23:

I luke 23 var det Hans Petter Brunstad Sørensen som var Nyssnissen.

Vinnaren vart Gunnvor Lyngstad, som kan kome til Nyss og hente premien.